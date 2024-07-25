Що вплинуло на зростання інфляції в Україні
Після тривалого періоду зниження, інфляція відновила своє зростання в травні, а в червні її рівень зріс – до 4,8% у річному вимірі. При цьому, нижча, ніж очікувалось, динаміка цін на продукти харчування компенсувала підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств.
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Водночас базова інфляція, яка становила 5% рік до року у червні, відповідала прогнозам НБУ. Втім, фундаментальний ціновий тиск також посилювався через збільшення витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію. І, як очікується, він зберігатиметься й надалі.
Прогноз НБУ щодо інфляції на кінець 2024 року
Попередні оцінки інфляції в липні підтверджують її подальше прискорення. Проте, вона залишатиметься помірною – 8,5% на кінець року, згідно із оновленим прогнозом НБУ.
Як повідомляється, цьому будуть сприяти:
- Заходи НБУ із захисту гривневих доходів й заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку.
- Подальша дія мораторію на підвищення тарифів на ЖКП, а саме: газ, опалення та гарячу воду.