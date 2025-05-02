Больше юлить не получится: правительство хочет ввести пеню за задержку зарплаты

ВРУ одобрила законопроект, который должен улучшить защиту граждан в вопросе задержки выплаты зарплаты. Речь идет об усилении ответственности работодателя.

Как правительство хочет побороть задержки в вопросе выплаты зарплаты

В принятом законопроекте указаны способы устранения долгов перед рабочими, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Наличие задолженности по выплате заработной платы остается одной из самых острых социально-трудовых проблем Украины на протяжении всего периода ее независимости,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы законопроекта, для улучшения ситуации в этом вопросе можно внедрить следующие изменения:

предоставить работникам право прекратить временно работу, если задержка выплаты длится более 15 календарных дней;

компенсация для работников, если работодатель неплатежеспособен (размер компенсации достигает 3 среднемесячных заработных плат, но не должен превышать 12 минималок);

период за который выплачивалась компенсация, должен засчитываться в страховой стаж;

работодатель будет, если задерживается выплата заработной платы на более чем 15 календарных дней (после окончания месяца), уплатить работнику пеню в размере и на условиях, которые будут определяться трудовым или коллективным договором (в то же время она не сможет быть меньше учетной ставки НБУ).

Обратите внимание! Как отметили депутаты, из-за сильного удара по украинской экономике, возникшего в результате полномасштабного вторжения России, многие предприятия приостановили или сократили их деятельность. Это является весомой причиной, что влияет на своевременность выплаты зарплаты.