Атаковали более 1000 раз: Зеленский рассказал, что россияне сделали с энергосистемой Украины

Во время заседания правительства, Владимир Зеленский рассказал как россияне уничтожают украинскую энергосистему. Для того, чтобы погрузить Украину в темноту, российская армия осуществляет регулярные атаки на энергетику.

Что происходит в энергосистеме сейчас

Президент Украины заявил, что в целом Россия осуществила более 1 тысячи атак на украинскую энергосистему. По словам Зеленского, около 900 из этих обстрелов были нацелены на поражение объектов передачи электроэнергии, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! Более 220 российских атак осуществлялись именно по объектам генерации энергии.

Владимир Зеленский Президент Украины С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощности Украины.

Как будут менять энергосистему Украины

Зеленский уточнил, что некоторые детали "Плана устойчивости", в частности, относительно защиты энергосистемы, не будут раскрываться. Однако президент назвал одной из основных задач для всех ведомств – подготовку Украины к постоянному террору со стороны россиян.

Важно! Зеленский сказал, что паспорта энергетической устойчивости для всех украинских регионов будут подготовлены до конца года. Стоит заметить, что такая инициатива реализуется в Украине впервые.