Как продлить пенсию по инвалидности во время войны

Лица с инвалидностью часто сталкиваются с проблемой невозможности пройти МСЭК и обновить справку. Далее рассмотрим, как можно продлить срок инвалидности в таких случаях.

Как продлить пенсию по инвалидности в 2024 году

Учитывая военное положение и трудности, связанные с физической возможностью пройти просмотр (например, из-за проживания за границей или в зоне боевых действий), Правительство решило продлить срок действия инвалидности до завершения военного положения.

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То есть, правительство автоматически продлило выплату всех пенсий и социальных пособий для лиц с инвалидностью, а также продлило срок действия индивидуальных программ реабилитации для них.

Это означает, что лица с инвалидностью смогут продолжать получать пенсии и социальную помощь, пользоваться реабилитационными услугами, а также получать льготы и гарантии, предусмотренные законодательством, без необходимости проходить очередную ВКК или МСЭК.

Если органы Пенсионного фонда отказываются удовлетворить обращение лица, то он имеет право обратиться в административный суд, чтобы обжаловать их бездействие. Суд может принять решение о возобновлении выплаты пенсии по инвалидности и взыскании всей неуплаченной задолженности.