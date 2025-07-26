Важное условие, которое нужно выполнять пенсионерам ежегодно: о чем идет речь

В Украине есть дополнительные условия для продолжения выплат пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Какие требования есть для пенсионеров ежегодно?

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, пенсионерам ежегодно до 31 декабря нужно проходить физическую идентификацию личности, передает 24 Канал.

Читайте также Украинцы могут потерять субсидии: кому надо обратиться в ПФУ

В то же время стоит помнить, что такие условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.

Проходить идентификацию должны следующие категории лиц:

проживают на временно оккупированных территориях,

временно находятся за пределами Украины.

Что предусматривает физическая идентификация Это такая процедура, что устанавливает данные о лице на основании проверенных документов.

Как пройти физическую идентификацию?

Для того, чтобы пройти идентификацию можно использовать несколько способов:

Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ,

С помощью видеоконференцсвязи, определив дату и время встречи с работником ПФУ: надо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы,

Через зарубежные дипломатические учреждения Украины – то есть посольства или консульства Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых.

Лично в сервисном центре или банковском учреждении.

Обратите внимание! Еще одним требованием для пенсионеров является сообщение о неполучении выплат от России. Это касается лиц, проживающих на ВОТ или выехавших на подконтрольную Украине территорию с ВОТ.