Важное условие, которое нужно выполнять пенсионерам ежегодно: о чем идет речь
- Украинские пенсионеры, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны ежегодно проходить физическую идентификацию.
- Пенсионеры должны также сообщать о неполучении выплат от России.
В Украине есть дополнительные условия для продолжения выплат пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях.
Какие требования есть для пенсионеров ежегодно?
Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, пенсионерам ежегодно до 31 декабря нужно проходить физическую идентификацию личности, передает 24 Канал.
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В то же время стоит помнить, что такие условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.
Проходить идентификацию должны следующие категории лиц:
- проживают на временно оккупированных территориях,
- временно находятся за пределами Украины.
Что предусматривает физическая идентификация
Это такая процедура, что устанавливает данные о лице на основании проверенных документов.
Как пройти физическую идентификацию?
Для того, чтобы пройти идентификацию можно использовать несколько способов:
- Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ,
- С помощью видеоконференцсвязи, определив дату и время встречи с работником ПФУ: надо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы,
- Через зарубежные дипломатические учреждения Украины – то есть посольства или консульства Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых.
- Лично в сервисном центре или банковском учреждении.
Обратите внимание! Еще одним требованием для пенсионеров является сообщение о неполучении выплат от России. Это касается лиц, проживающих на ВОТ или выехавших на подконтрольную Украине территорию с ВОТ.