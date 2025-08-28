Мобильные операторы в Украине предлагают различные тарифы на месяц или год, в зависимости от предпочтений пользователей. Цена колеблется от 145 до 1 500 гривен в месяц.

Как узнать свой тариф у любого оператора?

Проверить свой тариф можно несколькими способами, передает 24 Канал.

Способы проверки тарифа:

Мобильное приложение (у каждого из операторов есть свое мобильное приложение – My Vodafone, Мой Киевстар и My lifecell);

Номер службы поддержки (466, 111 и 5433 соответственно у Киевстар, Vodafone и lifecell);

USSD-команда (*100#, *101*4# и *121# соответственно у Киевстар, Vodafone и lifecell).

Какие тарифные планы предлагают Vodafone, Киевстар и lifecell?

Операторы предлагают различные тарифные планы для телефонов, их стоимость колеблется от 135 до 1500 гривен в месяц.

Vodafone:

Device 4G (контракт) – 180 гривен;

Turbo (предоплата) – 270 гривен;

Joice Start (подписка) – 270 гривен;

Flexx GO (подписка) – 320 гривен;

Joice Pro (подписка) – 330 гривен;

Joice Max (подписка) – 450 гривен;

Flexx TOP (подписка) – 500 гривен;

ULTRA (контракт) – 700 гривен;

ULTRA VIP (контракт) – 1500 гривен.

Чем отличаются тарифы с предоплатой от контракта? Контракт в Vodafone отличается от подписки тем, что вы подписываете договор, предоставляете паспортные данные, получаете полный пакет услуг сразу, а оплачиваете их после использования. Подписка же предусматривает, что вы сначала пополняете счет, а потом тратите средства с него.

Киевстар:

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 300-350 гривен (контракт и подписка);

ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт – 220 гривен (контракт);

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 450-500 гривен (контракт и подписка);

СуперГиг – 350 гривен.

lifecell:

Гаджет – от 135 гривен;

Макси – от 190 гривен;

Мега – от 350 гривен;

Смарт Семья – от 450 гривен.

Какой тарифный план самый выгодный?

Самый выгодный тариф нужно выбирать среди своих потребностей:

Для интернета и домашнего Wi-Fi самым выгодным будет Киевстар ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 100 ГБ + домашний интернет в пакете.

самым выгодным будет Киевстар ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 100 ГБ + домашний интернет в пакете. Для звонков и мобильного интернета лучше всего подойдет Vodafone Turbo – больше всего минут (800) и фактически безлимитный интернет.

лучше всего подойдет Vodafone Turbo – больше всего минут (800) и фактически безлимитный интернет. Для баланса и активного пользования соцсетями подойдет lifecell Макси – оптимальная цена с большим пакетом минут и безлимитом на соцсети.

Заметим! В 2024 году французский миллиардер Ксавье Ньелем выкупил lifecell. Бизнесмену и его компании NJJ принадлежит 85% lifecell. Еще 10% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital.