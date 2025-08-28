Тарифи Vodafone, Київстар чи lifecell: скільки коштують та як обрати найвигідніший
- Мобільні оператори Kyivstar, Vodafone та lifecell пропонують різні тарифні плани, вартість яких коливається від 135 до 1500 гривень на місяць.
- Найвигідніший тариф залежить від потреб: Київстар для інтернету, Vodafone для дзвінків, а lifecell для активного користування соцмережами.
Мобільні оператори в Україні пропонують різні тарифи на місяць чи рік, залежно від уподобань користувачів. Ціна коливається від 145 до 1 500 гривень на місяць.
Як дізнатися свій тариф у будь-якого оператора?
Перевірити свій тариф можна кількома способами, передає 24 Канал.
Способи перевірки тарифу:
- Мобільний застосунок (у кожного з операторів є свій мобільний застосунок – My Vodafone, Мій Київстар та My lifecell);
- Номер служби підтримки (466, 111 та 5433 відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell);
- USSD-команда (*100#, *101*4# та *121# відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell).
Які тарифні плани пропонують Vodafone, Київстар та lifecell?
Оператори пропонують різні тарифні плани для телефонів, їхня вартість коливається від 135 до 1500 гривень на місяць.
- Device 4G (контракт) – 180 гривень;
- Turbo (передплата) – 270 гривень;
- Joice Start (передплата) – 270 гривень;
- Flexx GO (передплата) – 320 гривень;
- Joice Pro (передплата) – 330 гривень;
- Joice Max (передплата) – 450 гривень;
- Flexx TOP (передплата) – 500 гривень;
- ULTRA (контракт) – 700 гривень;
- ULTRA VIP (контракт) – 1500 гривень.
Чим відрізняються тарифи з передплатою від контракту?
Контракт у Vodafone відрізняється від передплати тим, що ви підписуєте договір, надаєте паспортні дані, отримуєте повний пакет послуг одразу, а оплачуєте їх після використання. Передплата ж передбачає, що ви спочатку поповнюєте рахунок, а потім витрачаєте кошти з нього.
- ВСЕ РАЗОМ Легкий – 300-350 гривень (контракт та передплата);
- ВСЕ РАЗОМ Комфорт – 220 гривень (контракт);
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 450-500 гривень (контракт та передплата);
- СуперГіг – 350 гривень.
- Гаджет – від 135 гривень;
- Максі – від 190 гривень;
- Мега – від 350 гривень;
- Смарт Сім’я – від 450 гривень.
Який тарифний план найвигідніший?
Найвигідніший тариф потрібно обирати серед своїх потреб:
- Для інтернету та домашнього Wi-Fi найвигіднішим буде Київстар ВСЕ РАЗОМ Легкий – 100 ГБ + домашній інтернет у пакеті.
- Для дзвінків і мобільного інтернету найкраще підійде Vodafone Turbo – найбільше хвилин (800) і фактично безлімітний інтернет.
- Для балансу й активного користування соцмережами підійде lifecell Максі – оптимальна ціна з великим пакетом хвилин і безлімітом на соцмережі.
Зауважимо! У 2024 році французький мільярдер Ксавʼє Ньєлєм викупив lifecell. Бізнесмену та його компанії NJJ належить 85% lifecell. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital.
