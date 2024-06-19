Как отличить фальшивые банкноты: 3 простых совета

Украинцы сейчас пользуются банкнотами гривны четвертого поколения, которые были введены в обращение 9 марта 2015 года с выпуском купюры номиналом 100 гривен. Каждая банкнота четвертого поколения имеет более 20 элементов защиты от подделки.

Как распознать фальшивую купюру

Есть несколько простых способов проверки банкнот, которые сработают при любых обстоятельствах.

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Проверка против света

Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света появляются портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.

Еще один элемент защиты, который легко заметить невооруженным глазом – сквозной рисунок. Это изображение, выполнено на одном месте на лицевой и обратной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочитать микротексты – повторяющиеся надписи.

Как проверить банкноту на свету / Фото: harazd.bank.gov.ua

Проверьте банкноту на ощупь

Прикоснувшись к банкноте, вы почувствуете бумагу, которая тактильно отличается от обычной, а также рельефность изображений на лицевой стороне.

Подлинность гривны можно определить даже с закрытыми глазами благодаря рельефным элементам купюры. Эти шероховатые изображения размещены в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты.

Рельефные элементы не только обеспечивают защиту от подделок, но и помогают людям с ослабленным зрением определить номинал банкноты.

Кроме того, банкноты гривны содержат защитные элементы, видимые под ультрафиолетовым и инфракрасным светом, или имеющие магнитные свойства. Для их обнаружения понадобится дополнительное оборудование.

Посмотрите под другим углом

При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения цветов и направления движения фонового изображения ленты.

НБУ также записал видеоинструкцию для проверки подлинности банкноты.