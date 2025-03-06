Какие тарифы на отопление будут с 1 марта 2025 года

Украинцы могут отапливать дом различными способами. В частности, это может происходить благодаря газу. Некоторые граждане имеют электрическое отопление.

Как рассчитывается платеж за отопление

Эксперт Олег Попенко отмечает, что при расчете стоимости централизованного отопления, во внимание берутся все расходы для предоставления этой услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Читайте также Некоторые страны ЕС не поддерживают идею выделения Украине 20 миллиардов долларов, – топ-дипломат

Олег Попенко Председатель союза потребителей коммунальных услуг Под расходами подразумевается, в частности, и стоимость подогрева теплоносителя, и текущие, и капитальные ремонты сетей, которые находятся на балансе теплоснабжающей компании, и заработная плата рабочим. После того, как расходы утвердят, рассчитывают стоимость одной гигакалории, и от этой суммы будет зависеть то, какие счета получат потребители.

Недавно правительство утвердило изменения в льготном тарифе для граждан, получающих отопление через электроотопительные установки.

В документе говорится о том, что в период 1 октября – 30 апреля украинцы, которые имеют электрическое отопление, за потребленные первые 2 тысячи киловатт могут платить по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час. Если потребление превысит этот установленный лимит, то за киловатт придется платить 4,32,

– говорит Попенко.

Тариф на газовое отопление сейчас составляет – 7,96 гривны за кубометр (тариф "Нафтогаза", компании, выступившей поставщиком последней надежды). То есть, в этом случае, платеж зависит от количества "потраченных" кубов.

В домах, где централизованное теплоснабжение, установлен общедомовой счетчик. Устройство считает количество потребленного тепла за месяц в целом, затем это значение "делится" на каждый метр квадратный.

Обратите внимание! Сейчас в Киеве стоимость 1 гигакалории – 1 654, 71 гривны.