Размер субсидии: по каким правилам он рассчитывается
Источник:ПФУ
Субсидия предоставляется, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж. Он рассчитывается на основе среднего дохода на одного человека.
Как рассчитывается размер субсидии
У ПФУ объяснили, что размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, который домохозяйство платит самостоятельно.
Читайте также Кто из переселенцев может получить субсидию на оплату жилья
Размер субсидии рассчитывается на основе нескольких составляющих:
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – определяется в пределах социальных норм жилья и нормативов потребления, утвержденных правительством.
Размер обязательного платежа – это часть дохода домохозяйства, которую оно должно платить самостоятельно за ЖКУ. Он рассчитывается на основе среднемесячного совокупного дохода домохозяйства за два квартала.
Размер субсидии – определяется как разница между суммой начисленной платы за ЖКУ (в пределах социальных норм) и размером обязательного платежа домохозяйства.
Средний совокупный доход домохозяйства используется для определения среднемесячного дохода на одного человека, а обязательный платеж рассчитывается на основе установленной формулы.
Обратите внимание! Обязательный платеж рассчитывается путем умножения среднемесячного совокупного дохода семьи на обязательный процент платежа.
Формула для вычисления обязательного процента выглядит так:
- Среднемесячный доход домохозяйства делится на количество членов семьи, чтобы получить доход на одного человека.
- Доход на одного человека делится на прожиточный минимум, который в 2024 году составляет 2 920 гривен.
- Полученное значение делится на 2 (базовый коэффициент).
- Этот коэффициент умножается на 15% (базовая норма оплаты за услуги).