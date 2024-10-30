Размер субсидии: по каким правилам он рассчитывается

Субсидия предоставляется, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж. Он рассчитывается на основе среднего дохода на одного человека.

Как рассчитывается размер субсидии

У ПФУ объяснили, что размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, который домохозяйство платит самостоятельно.

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Размер субсидии рассчитывается на основе нескольких составляющих:

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – определяется в пределах социальных норм жилья и нормативов потребления, утвержденных правительством.

Размер обязательного платежа – это часть дохода домохозяйства, которую оно должно платить самостоятельно за ЖКУ. Он рассчитывается на основе среднемесячного совокупного дохода домохозяйства за два квартала.

Размер субсидии – определяется как разница между суммой начисленной платы за ЖКУ (в пределах социальных норм) и размером обязательного платежа домохозяйства.

Средний совокупный доход домохозяйства используется для определения среднемесячного дохода на одного человека, а обязательный платеж рассчитывается на основе установленной формулы.

Обратите внимание! Обязательный платеж рассчитывается путем умножения среднемесячного совокупного дохода семьи на обязательный процент платежа.

Формула для вычисления обязательного процента выглядит так: