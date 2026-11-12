Субсидия на коммунальные услуги: как рассчитать размер помощи

Для получения льготы на оплату коммунальных услуг в течение этого отопительного сезона среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 4 660 гривен. Если этот финансовый порог превышен, государство откажет в предоставлении льготы.

Как рассчитывается размер субсидии

Однако существует возможность оформить обычную жилищную субсидию, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Размер помощи рассчитывается индивидуально как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных норм и суммой обязательного платежа. Этот платеж зависит от совокупного дохода домохозяйства: чем меньше доход семьи, тем меньший процент придется платить самостоятельно.

Например, для семьи из четырех человек, в которой работают двое взрослых с общим доходом 17 100 гривен в месяц, обязательный платеж составит около 10,95 % от их заработка.

Соответственно, семья заплатит за коммунальные услуги 1 872 гривны, а остальную сумму в пределах нормативов покроет государство.

Обратите внимание! Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на неотапливаемый и отопительный сезоны.

Отопительный сезон продолжается с 1 октября по 30 апреля, а неотопительный – с 1 мая по 30 сентября.

Напомним, что при предоставлении жилищной субсидии социальные службы тщательно проверяют имущественное положение украинцев. Учитываются доходы не только того человека, который подает заявление, но и всех родственников, фактически проживающих вместе с ним под одной крышей.