Заниженная пенсия: почему расчет выплат может быть не правильным

Неоднократно пенсионеры могут сталкиваться с тем, что расчет их пенсии может не соответствовать реальным показателям. В основном такая проблема возникает из-за того, что осуществлен неправильный расчет коэффициента зарплаты.

Почему с начислением пенсии возникают проблемы

На сегодня расчет пенсий производится в автоматическом режиме. То есть данные о стаже и зарплате вносятся в компьютер, а впоследствии расчеты осуществляются соответствующей программой, опираясь на алгоритмы, которые прописаны в законодательстве.

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Напоминаем! Для определения индивидуального коэффициента зарплаты доход человека за каждый месяц делится на среднюю зарплату по стране в течение этих месяцев. Из этого показателя выводится среднее значение за месяцы, которые участвуют в расчете.

При оформлении пенсии до 2004 года допускалась выдача справок о зарплате с почасовой разбивкой.

Впрочем после указанной даты, когда был принят закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, правила изменились. Речь идет о том, что индивидуальный коэффициент зарплаты теперь просчитывается за каждый месяц.

Обратите внимание! До 1992 года данные о средней зарплате в стране госстат давал ежегодно, а с 1992 года эти данные начали публиковать ежемесячно.