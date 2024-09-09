Чому із нарахуванням пенсії виникають проблеми

На сьогодні розрахунок пенсій проводиться в автоматичному режимі. Тобто дані про стаж та зарплату вносяться в комп’ютер, а згодом розрахунки здійснюються відповідною програмою, спираючись на алгоритми, які прописані в законодавстві.

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Нагадуємо! Для визначення індивідуального коефіцієнта зарплати дохід людини за кожен місяць ділиться на середню зарплату по країні впродовж цих місяців. З цього показника виводиться середнє значення за місяці, які беруть участь у розрахунку.

При оформленні пенсії до 2004 року допускалася видача довідок про зарплату з погодинною розбивкою.

Втім після зазначеної дати, коли було ухвалено закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правила змінилися. Йдеться про те, що індивідуальний коефіцієнт зарплати тепер прораховується за кожен місяць.

Зауважте! До 1992 року дані про середню зарплату в країні держстат давав щорічно, а з 1992 року ці дані почали публікувати щомісяця.