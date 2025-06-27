Россия готовится добывать украинскую нефть на оккупированных территориях

Россия хочет осуществлять добычу украинской нефти в Азовском море. Там якобы найдены значительные залежи. Сейчас известно о более чем 20 подводных нефтяных и газовых месторождений, которые хочет использовать Россия.

Что известно о добыче Россией украинской нефти на ВОТ

Агентство Роснедра подтвердило наличие соответствующих залежей. Вероятно, Россия планирует реализовать еще советский проект по добыче ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Читайте также Кризис кадров в России заставил нанимать больше работников предпенсионного возраста

Воспользовавшись безнаказанностью и военной оккупацией, россияне пытаются реализовать планы времен СССР. По словам Ежикова, с ноября 2023 года ведется камеральная обработка архивной геологической документации, а всего в Азовском море выявлено 22 перспективные нефте- и газоносные структуры,

– говорится в сообщении Бердянской ГВА.

Москва готовится не только активно добывать украинские ресурсы, а еще и интегрировать их в российскую экономику. Уже известно, что Россия имеет перечень месторождений, которые планируют эксплуатировать.

Обратите внимание! Проводить геологоразведочные работы на этой территории россияне планируют с 2026 по 2030 годы.