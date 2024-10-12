Как посчитать стоимость электроэнергии по счетчику

Потребители коммунальных услуг могут самостоятельно посчитать стоимость электроэнергии. Для этого нужно снять показатели счетчика и посчитать количество потребленных киловатт по установленному тарифу.

Как посчитать показания счетчика

Чтобы считать потребленную электроэнергию по счетчику, нужно выполнить несколько простых шагов. Прежде всего, следует снять показатели со счетчика.

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Дисплей электросчетчика отображает количество киловатт-часов, которое дом потребил за все время. Далее следует показатель на текущий день.

Заметьте! Если у вас двухзонный или трехзонный счетчик, отдельно записывайте показатели для каждой зоны (дневная, ночная и пиковая зона).

Чтобы определить, сколько киловатт-часов вы потребили за определенный период (например, за месяц), отнимите предыдущий показатель от текущего.

Например! Если в начале месяца на счетчике было 1500 киловатт-часов, а в конце месяца стало 1600 киловатт-часов, то вы потребили 100 киловатт-часов.

Далее количество потребленных киловатт-часов умножьте на ваш тариф на электроэнергию, который действует в вашем регионе. Например, если ваш тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час, то для 100 киловатт-часов расчет будет: 100 киловатт-часов × 4,32 гривны = 432 гривны.

Кстати! Если вы имеете льготы или специальные тарифы, то скидка будет применена на определенную часть потребляемой энергии.