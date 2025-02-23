Как узнать сумму своей пенсии после индексации

В марте пенсии в Украине пересчитают, но сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна. Она зависит от страхового стажа, заработка, с которого уплачивались взносы, наличия инвалидности и т.д..

Как узнать свою сумму индексации

Узнать новый размер своей пенсии можно онлайн на портале Пенсионного фонда, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для этого нужно:

Войти в личный кабинет через квалифицированную электронную подпись или ID-банкинг. Перейти в раздел "Моя пенсия" и просмотреть информацию о перерасчете.

Сколько добавят к пенсии после индексации

Ежегодно Кабмин устанавливает минимальную и максимальную суммы повышения пенсий при индексации.

Минимальная прибавка в последние годы составляла 100 гривен.

Максимальная прибавка уже два года подряд не превышает 1 500 гривен.

Если расчет повышения пенсии по формуле дает большую сумму, чем 1 500 гривен, все равно доплата не превысит этот лимит.

Например! В 2023 году индексация была 19,7%, поэтому пенсионеры с выплатами 10 000 гривен должны были бы получить дополнительно 1 900 гривен, но фактически надбавка составила лишь 1 500 гривен.