Украинские школьники могут не платить за проезд: что для этого нужно

Киевские школьники могут не платить за проезд. Для этого им нужно иметь при себе ученический билет.

Как школьникам не платить за проезд

Школьник должен валидировать свой ученический билет в транспорте. Таким образом он "активирует" возможность бесплатного приезда.

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Как получить ученический билет через приложение "Киев Цифровой":

выберите услугу "Заказ ученического";

заполните анкету;

закажите цифровой билет.

Когда учебное заведение подтвердит информацию, указанную учеником, школьник получит свой пин-код и номер ученического. Эти данные нужно ввести через сервис "Транспортная карта".

Обратите внимание! Проезд в общественном транспорте для школьников стал бесплатным с 1 сентября.

После проведения всех этих манипуляций ученик сможет получить цифровой ученический билет. По желанию, школьник имеет возможность получить пластик. Пластиковый вариант нужно заказать отдельно.

Заметьте! Заказать пластиковый вариант ученического билета можно по ссылке здесь.