Плати вовремя и эконом: как платежка за газ может быть меньше
- Компания "Нафтогаз" предоставляет скидку на оплату газа при своевременной оплате до 15 числа через онлайн-сервис.
- Скидка не предоставляется, если есть задолженность или другая скидка на оплату.
От компании "Нафтогаз" до сих пор действует скидка для потребителей на оплату голубого топлива. Условия по этой льготе довольно просты – вовремя оплатить платежку через онлайн-сервис компании.
Как не переплатить за газ и сэкономить?
Как сообщают в "Нафтогазе", оплата за газ должна осуществляться до 15 числа через онлайн-сервис и после этого потребитель получит 1% скидки, который будет учитываться при начислении следующей платежки, передает 24 Канал.
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Хотя размер скидки небольшой, однако все будет зависеть от потребленного количества голубого топлива.
Напоминаем! "Нафтогаз" обслуживает 98% всех потребителей в Украине. Сейчас тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.
Кроме того, важно помнить, что когда потребитель вовремя передает показатели, а это с 1 по 5 число ежемесячно, то переплачивать за газ не придется. В противном случае для расчета платежки будут внесены среднестатистические показатели.
Среди сервисов, через которые можно оплатить газ, есть:
Обратите внимание! Скидка не будет засчитываться, если у потребителя есть задолженность по оплате газа, или действует другая скидка на оплату.