Плати вовремя и эконом: как платежка за газ может быть меньше

От компании "Нафтогаз" до сих пор действует скидка для потребителей на оплату голубого топлива. Условия по этой льготе довольно просты – вовремя оплатить платежку через онлайн-сервис компании.

Как не переплатить за газ и сэкономить?

Как сообщают в "Нафтогазе", оплата за газ должна осуществляться до 15 числа через онлайн-сервис и после этого потребитель получит 1% скидки, который будет учитываться при начислении следующей платежки, передает 24 Канал.

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Хотя размер скидки небольшой, однако все будет зависеть от потребленного количества голубого топлива.

Напоминаем! "Нафтогаз" обслуживает 98% всех потребителей в Украине. Сейчас тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.

Кроме того, важно помнить, что когда потребитель вовремя передает показатели, а это с 1 по 5 число ежемесячно, то переплачивать за газ не придется. В противном случае для расчета платежки будут внесены среднестатистические показатели.

Среди сервисов, через которые можно оплатить газ, есть:

личный кабинет на my.gas.ua,

через чат-боты GASUA в Viber или Telegram,

через сайт gas.ua.

Обратите внимание! Скидка не будет засчитываться, если у потребителя есть задолженность по оплате газа, или действует другая скидка на оплату.