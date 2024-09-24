Социальные расходы на следующий год сократили

В бюджете на 2025 год заложена сумма на социальные расходы меньше чем та, что планировалась на 2024 год. Однако это не означает, что помощь от государства для украинцев сократится.

Какими будут расходы на социалку в 2025 году

Самой приоритетной отраслью расходов на следующий год является оборонный сектор. В то же время на социалку будет тратиться на 15% меньше чем в 2024, сообщает Минсоцполитики.

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Государство окажет финансовую поддержку, необходимые выплаты и услуги всем гражданам, которые в этом нуждаются. А социальные выплаты и пособия будут профинансированы должным образом. Минсоцполитики, в свою очередь, продолжит работать над поиском ресурсов, в том числе – за счет международных партнеров, для поддержки украинцев из наиболее уязвимых категорий,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

В бюджете на 2025 год заложены следующие расходы на соцсектор: