Как и не было: почему пенсионеры не почувствуют следующую индексацию пенсий

В 2025 году пенсии вырастут. Однако это увеличение может быть неощутимым для многих пенсионеров.

Как вырастет пенсия в 2025 году

Пенсия увеличится исключительно так, чтобы покрыть влияние инфляции, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.

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Михаил Цимбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.

Как отметил Цимбалюк, повышение пенсии в 2025 году не сможет устранить все трудности пенсионеров. Однако таким образом, государство частично компенсирует расходы, которые возникли из-за роста цен.

Заметьте! По словам Цимбалюка, сейчас правительство обсуждает внедрение некоторых мер для помощи пенсионерам, которые имеют минимальную пенсию.