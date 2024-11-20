Как и не было: почему пенсионеры не почувствуют следующую индексацию пенсий
20 ноября 2024, 13:30Читати новину українською
В 2025 году пенсии вырастут. Однако это увеличение может быть неощутимым для многих пенсионеров.
Как вырастет пенсия в 2025 году
Пенсия увеличится исключительно так, чтобы покрыть влияние инфляции, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.
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Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.
Как отметил Цимбалюк, повышение пенсии в 2025 году не сможет устранить все трудности пенсионеров. Однако таким образом, государство частично компенсирует расходы, которые возникли из-за роста цен.
Заметьте! По словам Цимбалюка, сейчас правительство обсуждает внедрение некоторых мер для помощи пенсионерам, которые имеют минимальную пенсию.