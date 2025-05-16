Кабмин изменил правила расчета советского стажа для пенсий

Кабмин принял обновленные правила зачисления советского трудового стажа к пенсии, который был приобретен до 1 января 1992 года на территории республик бывшего СССР. Это решение направлено на урегулирование пенсионных прав граждан, которые работали за пределами Украины в советский период.

Что изменил Кабмин

Эти изменения важны для тех украинцев, которые в свое время работали в других республиках СССР, но после распада Союза остались проживать в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Решение Кабмина предусматривает утверждение двух ключевых документов:

Порядок подтверждения отсутствия пенсионных выплат из других государств

Речь идет о механизме, который позволяет выяснить, или другое государство (бывшая республика СССР) не выплачивает пенсию лицу за тот же период трудовой деятельности. Если пенсионное обеспечение не осуществляется, этот стаж может быть учтен при назначении пенсии в Украине. Порядок подтверждения и зачисления советского стажа в страховой стаж в Украине

Документ регламентирует, как подтвердить факт трудовой деятельности на территории других республик СССР (например, России, Беларуси, Казахстана и т.д.) до 1992 года, и как эти годы работы будут учитываться в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту.

Как изменилось законодательство

В 2024 году в Украине вступило в силу новое законодательство, которое регулирует порядок зачисления периодов работы за границей в страховой стаж при назначении пенсий.

Обратите внимание! Это стало особенно актуальным в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран относительно пенсионного обеспечения, заключенного еще в 1992 году.

Это соглашение предусматривало, что гражданам Украины при начислении пенсий учитываются годы трудовой деятельности, проведенные на территории других государств-участников СНГ, в частности: Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и российской федерации.

Однако с 1 января 2023 года Россия официально вышла из этого соглашения, а вскоре аналогичное решение приняла и Украина. В связи с этим возникла потребность в новом правовом механизме, который позволяет украинцам подтвердить советский или постсоветский стаж работы за пределами страны и учитывать его при расчете пенсии – в частности, при условии, что другое государство не обеспечивает пенсионных выплат за этот период.