Що змінив Кабмін

Ці зміни є важливими для тих українців, які свого часу працювали в інших республіках СРСР, але після розпаду Союзу залишилися проживати в Україні, передає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Рішення Кабміну передбачає затвердження двох ключових документів:

Порядок підтвердження відсутності пенсійних виплат з інших держав

Йдеться про механізм, який дозволяє з’ясувати, чи інша держава (колишня республіка СРСР) не виплачує пенсію особі за той самий період трудової діяльності. Якщо пенсійне забезпечення не здійснюється, цей стаж може бути врахований при призначенні пенсії в Україні. Порядок підтвердження та зарахування радянського стажу до страхового стажу в Україні

Документ регламентує, як підтвердити факт трудової діяльності на території інших республік СРСР (наприклад, Росії, Білорусі, Казахстану тощо) до 1992 року, і як ці роки роботи враховуватимуться у страховий стаж для визначення права на пенсію за віком.

Як змінилося законодавство

У 2024 році в Україні набрало чинності нове законодавство, яке врегульовує порядок зарахування періодів роботи за кордоном до страхового стажу при призначенні пенсій.

Зауважте! Це стало особливо актуальним у зв’язку з виходом України з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення, укладеної ще у 1992 році.

Ця угода передбачала, що громадянам України при нарахуванні пенсій враховуються роки трудової діяльності, проведені на території інших держав-учасниць СНД, зокрема: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та російської федерації.

Проте з 1 січня 2023 року Росія офіційно вийшла з цієї угоди, а невдовзі аналогічне рішення ухвалила й Україна. У зв’язку з цим виникла потреба у новому правовому механізмі, який дозволяє українцям підтвердити радянський або пострадянський стаж роботи за межами країни та враховувати його при розрахунку пенсії – зокрема, за умови, що інша держава не забезпечує пенсійних виплат за цей період.