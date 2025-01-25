Жилье от государства: как ветераны могут стать на квартирный учет

Ветераны войны, лицам с инвалидностью вследствие боевых действий, а также членам семей погибших героев имеют право стать на квартирный учет и получить жилье. Процедура включает подачу заявления и необходимых документов в местные органы власти или через ЦНАП.

Как стать на квартирный учет

Известно, что в 2024 году Кабмин выделил дополнительные 400 миллионов гривен на приобретение жилья для ветеранов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Поэтому ветераны имеют право стать на квартирный учет по месту жительства, или по месту работы. Обращаться можно в исполнительный комитет местного совета, через сервисные центры ЦНАП, в администрацию предприятия, учреждения, организации или органа или другого общественного объединения (организации) по месту работы граждан и тому подобное.

Обратите внимание! Жилье может быть предоставлено по решению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в случае свободного жилого фонда.

Право на получение имеют те, кто находится на квартирном учете и соответствуют следующим критериям:

Лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы (АТО/ООС/мероприятия обороны, участие в боевых действиях на территории других государств, участие в Революции Достоинства);

ВПЛ, которые являются УБД, или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/или ООС до 1 июня 2018 года), год пребывания в базе данных ВПЛ;

Члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате участия в боевых действиях на территории других государств, Революции Достоинства;

Члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

Какие документы необходимо иметь

заявление о постановке на квартирный учет (подписывается членами семьи, которые вместе проживают);

справку с места жительства о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего (умершего), или члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

при наличии членов семьи – справки о том, находятся ли они на квартирном учете по месту работы.

После рассмотрения заявления ветеран получит справку о постановке на квартирный учет или сообщение об отказе. Обычно причиной отказа может стать как неполный пакет документов, так и отсутствие потребности в улучшении условий.