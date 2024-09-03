Важная информация для украинцев: как изменился процесс оформления социальной помощи
3 сентября 2024, 11:59Читати новину українською
Источник:Даниил Гетманцев
С 1 сентября процесс оформления социальной помощи стал проще. Улучшение происходит, благодаря диджитализации.
Как изменится процесс оформления помощи
Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что благодаря цифровизации и интеграции реестров, заявителям не придется подавать бумажные документы. Ведь эти данные уже есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).
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Благодаря диджитализации и интеграции различных реестров заявителям не нужно будет подавать никакие бумажные документы или их копии, если они уже есть в Единой информационной системе социальной сферы или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена от других государственных органов-распорядителей и владельцев соответствующих реестров
Изменения касаются порядка назначения и выплаты такой соцпомощи:
- помощи для ВПЛ;
- помощи семьям где есть дети;
- помощи для малообеспеченных семей;
- для детей воспитывающихся в многодетных семьях;
- для детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства;
- для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, средства предоставляются по принципу "деньги ходят за ребенком".