Какой прогресс у Украины с добычей нефти и какие планы на ближайшие годы

Несмотря на войну и постоянные вызовы безопасности, Украина пытается увеличить добычу собственной нефти. По итогам 2023 года совокупный объем добычи в стране достиг 2,1 миллиона тонн.

Как менялась добыча нефти в стране

Добыча в государственном секторе снижалась из-за недостаточного финансирования. За последние десять лет "Укрнафта" пробурила только 52 скважины, из них по две-три за последние годы.

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По данным Госстата, объемы добычи нефти в Украине были такими:

в 2017 году – 1,5 миллиона тонн;

в 2018 году – 1,62 миллиона тонн;

в 2019 году – 1,72 миллиона тонн;

в 2020 году – 1,67 миллиона тонн;

в 2021 году – 1,65 миллионов тонн.

Однако тренд изменился: в 2023 году было пробурено 8 скважин, а в 2024 году планируется еще 20 новых. План на ближайшие пять лет предусматривает бурение около 200 скважин.

Основным регионом добычи нефти был Восточный, который обеспечивал 68% общего объема. Остальные добывали в Западном регионе.

Что с добычей нефти сейчас

Несмотря на полномасштабную войну, добыча нефти растет. По итогам 2023 года совокупный объем добычи в Украине составил 2,1 млн тонн. Распределение добычи было следующим:

"Укрнафта" – 67% или 1,41 миллиона тонн;

Другие государственные компании – 19% или 0,399 миллиона тонн;

Частные компании – 15% или 0,315 миллиона тонн.

В общем стратегическая цель "Укрнафты" – нарастить добычу нефти в полтора раза до 2028 года, то есть с нынешних 1,41 до 2,07 миллиона тонн.

Недавно началось бурение новой разведочной скважины в Западном регионе. Проектная глубина скважины составляет 2 754 метра, а прогнозная начальная добыча ожидается на уровне 16 тонн в сутки. Одновременно готовится возведение двух скважин на Востоке, которые совокупно будут давать более 100 тонн в сутки.