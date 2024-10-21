Как оплатить электроэнергию за средства от "Национального кэшбэка"

В Украине действует программа "Национального кэшбэка". Украинцы могут получить "компенсацию" за покупку товаров от определенных украинских производителей.

Как платить за коммуналку "Национальным кэшбеком"

Как сообщает Yasno, "Национальный кэшбек" можно использовать для оплаты электроэнергии уже сейчас. Для этого нужно воспользоваться официальными сервисами для оплаты от регулятора.

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Кэшбеком за потребленную электроэнергию можно рассчитаться в:

приложении Yasno;

личном кабинете пользователя;

чатботе Yasno в Viber или Telegram.

Как говорится, все будут в плюсе: и отечественных производителей вы поддержите, и экономике поможете, и на электроэнергии сэкономите,

– сообщает Yasno.

Обратите внимание! Чтобы осуществить оплату в указанных сервисах, нужно выбрать метод оплаты через карту и ввести данные карты, на которую поступает "Национальный кэшбек".

Как получать "Национальный кэшбек"

Зарегистрироваться в программе "Национальный кэшбек" через приложение Дия.

Сформировать специальную карту для выплат.

Покупать товары с пометкой "Национальный кэшбек".

Обратите внимание! Сумма этого кэшбэка – 10% от выбранных товаров. Однако она не может быть больше чем 3 тысячи гривен в месяц.