Як платити за комуналку "Національним кешбеком"

Як повідомляє Yasno, "Національний кешбек" можна використати для оплати електроенергії уже зараз. Для цього потрібно скористатись офіційними сервісами для оплати від регулятора.

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Кешбеком за спожиту електроенергію можна розрахуватись у:

застосунку Yasno;

особистому кабінеті користувача;

чатботі Yasno у Viber чи Telegram.

Як-то кажуть, всі будуть у плюсі: і вітчизняних виробників ви підтримаєте, і економіці допоможете, і на електроенергії зекономите,

– повідомляє Yasno.

Зверніть увагу! Щоб здійснити оплату у вказаних сервісах, потрібно обрати метод оплати через картку і ввести дані картки, на яку надходить "Національний кешбек".

Як отримувати "Національний кешбек"

Зареєструватись у програмі "Національний кешбек" через застосунок ДІя.

Сформувати спеціальну карту для виплат.

Купувати товари із позначкою "Національний кешбек".

Зауважте! Сума цього кешбеку – 10% від обраних товарів. Однак, вона не може бути більшою ніж 3 тисячі гривень у місяць.