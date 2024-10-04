Как проверить начисление субсидии онлайн и что для этого нужно

4 октября 2024, 12:35
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Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

ПФУ

Украинцы, которые получают субсидию или претендуют на нее, могут легко проверить начисления через интернет. Для этого необходимо воспользоваться вебпорталом Пенсионного фонда Украины.

Как узнать о субсидии

Как сообщают в ПФУ, статус субсидий и льгот можно проверить в своем личном кабинете на сайте.

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В разделе "Моя субсидия" можно найти информацию о:

  • дате последнего начисления;
  • сумме начислений;
  • решении о предоставлении субсидии или льготы.

Как получить субсидию

Правительство определило, что субсидии могут получить семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода во время военного положения и в течение месяца после его окончания.

Для оформления субсидии нужно подать следующие документы:

  • заполненное заявление на получение субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах;
  • договор аренды жилья (если вы арендуете);
  • копию соглашения о реструктуризации долгов за коммунальные услуги (если есть);
  • справку о доходах для подтверждения данных в декларации;
  • справку для внутренне перемещенных лиц, если вы проживаете по новому адресу;
  • другие документы, предусмотренные законодательством.