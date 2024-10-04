Как проверить начисление субсидии онлайн и что для этого нужно

Украинцы, которые получают субсидию или претендуют на нее, могут легко проверить начисления через интернет. Для этого необходимо воспользоваться вебпорталом Пенсионного фонда Украины.

Как узнать о субсидии

Как сообщают в ПФУ, статус субсидий и льгот можно проверить в своем личном кабинете на сайте.

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В разделе "Моя субсидия" можно найти информацию о:

дате последнего начисления;

сумме начислений;

решении о предоставлении субсидии или льготы.

Как получить субсидию

Правительство определило, что субсидии могут получить семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода во время военного положения и в течение месяца после его окончания.

Для оформления субсидии нужно подать следующие документы: