Как проверить начисление субсидии онлайн и что для этого нужно
4 октября 2024, 12:35Читати новину українською
Источник:ПФУ
Украинцы, которые получают субсидию или претендуют на нее, могут легко проверить начисления через интернет. Для этого необходимо воспользоваться вебпорталом Пенсионного фонда Украины.
Как узнать о субсидии
Как сообщают в ПФУ, статус субсидий и льгот можно проверить в своем личном кабинете на сайте.
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В разделе "Моя субсидия" можно найти информацию о:
- дате последнего начисления;
- сумме начислений;
- решении о предоставлении субсидии или льготы.
Как получить субсидию
Правительство определило, что субсидии могут получить семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода во время военного положения и в течение месяца после его окончания.
Для оформления субсидии нужно подать следующие документы:
- заполненное заявление на получение субсидии;
- декларацию о доходах и расходах;
- договор аренды жилья (если вы арендуете);
- копию соглашения о реструктуризации долгов за коммунальные услуги (если есть);
- справку о доходах для подтверждения данных в декларации;
- справку для внутренне перемещенных лиц, если вы проживаете по новому адресу;
- другие документы, предусмотренные законодательством.