Почти половина украинцев оценивает благосостояние своих семей как "среднее"

По состоянию на июнь 2024 года 37% украинцев оценивают уровень благосостояния своей семьи как плохой, 47% - как средний, и только 14% - как хороший.

Как украинцы оценивают свое благосостояние

При этом 13% заявили, что едва сводят концы с концами и денег не хватает даже на необходимые продукты. Для сравнения, до войны эта категория составляла 9%.

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Доля тех, кому хватает только на питание и необходимые недорогие вещи, составляет 38%.

Еще 39% отметили, что в целом им хватает средств на жизнь, но приобретение таких вещей, как мебель, холодильник или телевизор, уже вызывает трудности.

А 8% опрошенных сказали, что живут обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии. Например, купить квартиру, автомобиль и тому подобное.

Ожидания относительно уровня экономики

До начала полномасштабной войны граждане не слишком верили в быстрые изменения в экономике. В мае 2021 года только 12% считали, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны улучшится, а 13% надеялись на улучшение уровня благосостояния своей семьи.

Однако, со второй половины 2023 года краткосрочные ожидания граждан ухудшились. По состоянию на июнь 2024 года 7% считают, что экономическая ситуация улучшится, 34% ожидают ухудшения, а 46% считают, что она останется неизменной.

Подобные тенденции наблюдались и в динамике ожидаемых изменений в уровне благосостояния семьи на краткосрочную перспективу. Согласно последнему опросу, 7% респондентов считают, что их благосостояние улучшится, 28% ожидают ухудшения, а 51% считают, что оно останется неизменным.

После начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий на среднесрочную перспективу (2–3 года).

В июне 2024 года доля тех, кто ожидает улучшения экономического положения страны составляет 29%. Доля тех, кто ожидает ухудшения, составляет 25%, а тех, кто считает, что ситуация не изменится – 19%.