По 2220 гривен на человека ежемесячно: как беженцам оформить международную помощь

Из-за полномасштабного вторжения россии многие украинцы потеряли свои дома или были вынуждены уехать, чтобы не жить в оккупации. Для беженцев существует множество пакетов социальной помощи как от Украины, так и от международных организаций.

Адвокат Анна Даниэль в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала, как украинским ВПЛ получить международную помощь.

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Даниэль напомнила, что международная помощь оказывается пострадавшим от войны из самых незащищенных категорий населения в соответствии с критериями уязвимости, согласованными в меморандумах с международными организациями.

Такая помощь выплачивается в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1-3 месяцев. И является дополнительной к государственным.

Как обратиться за получением международной помощи

Через органы соцзащиты или через сайт "єДопомога". Министерство социальной политики Украины собирает эту информацию и передает списки международным организациям для выплат, чтобы не происходило дублирования. Онлайн или напрямую через представительство международной организации в Украине.

Министерство социальной политики Украины отчиталось, что согласно меморандумам, заключенным с агентствами ООН и другими международными организациями, было привлечено более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам человек, пострадавших от войны.

Помощь оказывает Агентство ООН по делам беженцев. Это глобальная организация, которая посвящает свою деятельность спасению жизней, защите прав и построению лучшего будущего для беженцев, вынужденно перемещенных общин и лиц без гражданства.

Особые условия программы

Получить помощь могут внутренне перемещенные лица, принадлежащие к одной или нескольким уязвимым категориям, в частности:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с двумя или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семья, которая содержится одним/несколькими пожилыми людьми или пожилым человеком с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтверждено).

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