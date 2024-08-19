Как увеличить уже назначенную пенсию

Украинцы, которые уже вышли на пенсию, могут увеличить свои выплаты. Для этого нужно ждать определенного возраста.

Как увеличить пенсию

Пенсионеры, которые уже получают свои выплаты, могут их увеличить после достижения определенного возраста.

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Надбавка по возрасту составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Как увеличить будущую пенсию

Чтобы увеличить свою будущую пенсию, стоит оформить отсрочку пенсии. О таком желании стоит сообщить заблаговременно ПФУ.

За каждый месяц, когда человек не обратился за выплатами и продолжает работать, пенсия будет увеличена на 0,5%. Однако, если человек проработал более 5 лет, тогда на 0,75% – за каждый месяц.