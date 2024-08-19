Як збільшити пенсію

Пенсіонери, які вже отримують свої виплати, можуть їх збільшити після досягнення певного віку.

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Надбавка за віком становить:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Як збільшити майбутню пенсію

Щоб збільшити свою майбутню пенсію, варто оформити відстрочку пенсії. Про таке бажання варто повідомити завчасно ПФУ.

За кожний місяць, коли людина не звернулась за виплатами та продовжує працювати, пенсія буде збільшена на 0,5%. Проте, якщо людина пропрацювала понад 5 років, тоді на 0,75% – за кожен місяць.