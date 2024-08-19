Как увеличить пенсию
Пенсионеры, которые уже получают свои выплаты, могут их увеличить после достижения определенного возраста.
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Надбавка по возрасту составляет:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Как увеличить будущую пенсию
Чтобы увеличить свою будущую пенсию, стоит оформить отсрочку пенсии. О таком желании стоит сообщить заблаговременно ПФУ.
За каждый месяц, когда человек не обратился за выплатами и продолжает работать, пенсия будет увеличена на 0,5%. Однако, если человек проработал более 5 лет, тогда на 0,75% – за каждый месяц.