Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию

Министерство социальной политики Украины предоставило рекомендации для увеличения будущей пенсии. В частности, через официальное трудоустройство и повышение квалификации.

От чего зависит размер будущей пенсии

Минсоцполитики подчеркивает, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов. Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем, передает 24 Канал.

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Основные рекомендации включают:

Официальное трудоустройство – легальная работа помогает накапливать страховой стаж и пенсионные права. Профессиональное развитие – повышение квалификации или переквалификация способствуют карьерному росту, что может повысить заработок и размер пенсии. Увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%. Добровольные страховые взносы – граждане могут самостоятельно определять их размер в соответствии со своими финансовыми возможностями.