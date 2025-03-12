12 марта, 14:00
Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию
Основні тези
- Министерство социальной политики Украины рекомендует увеличить пенсию через официальное трудоустройство и повышение квалификации.
- Размер пенсии зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов, а минимальная пенсия в 2025 году составит 3 370 и 2 725 гривен для разных категорий.
Министерство социальной политики Украины предоставило рекомендации для увеличения будущей пенсии. В частности, через официальное трудоустройство и повышение квалификации.
От чего зависит размер будущей пенсии
Минсоцполитики подчеркивает, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов. Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем, передает 24 Канал.
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Основные рекомендации включают:
- Официальное трудоустройство – легальная работа помогает накапливать страховой стаж и пенсионные права.
- Профессиональное развитие – повышение квалификации или переквалификация способствуют карьерному росту, что может повысить заработок и размер пенсии.
- Увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%.
- Добровольные страховые взносы – граждане могут самостоятельно определять их размер в соответствии со своими финансовыми возможностями.