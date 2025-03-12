Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию
12 марта, 14:00
1

Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Министерство социальной политики Украины рекомендует увеличить пенсию через официальное трудоустройство и повышение квалификации.
  • Размер пенсии зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов, а минимальная пенсия в 2025 году составит 3 370 и 2 725 гривен для разных категорий.

Министерство социальной политики Украины предоставило рекомендации для увеличения будущей пенсии. В частности, через официальное трудоустройство и повышение квалификации.

От чего зависит размер будущей пенсии

Минсоцполитики подчеркивает, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов. Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем, передает 24 Канал.

Читайте также: Хватит ли у государства средств на индексацию пенсий этой весной

Основные рекомендации включают:

  1. Официальное трудоустройство – легальная работа помогает накапливать страховой стаж и пенсионные права.
  2. Профессиональное развитие – повышение квалификации или переквалификация способствуют карьерному росту, что может повысить заработок и размер пенсии.
  3. Увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%.
  4. Добровольные страховые взносы – граждане могут самостоятельно определять их размер в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Какая минимальная пенсия в Украине

В 2025 году минимальная пенсия для лиц в возрасте 65 лет с полным страховым стажем составляет 3 370 гривен. Для других категорий неработающих лиц минимальная пенсия составит 2 725 гривен.