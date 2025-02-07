7 февраля, 17:00
Индексация пенсий с 1 марта: кто получит перерасчет, а кто нет
Ежегодно в Украине происходит индексация пенсий, однако желаемое повышение в этом году получит не каждый пенсионер. Важно понимать, кто имеет право на перерасчет и какие критерии для этого определены.
Кому проиндексируют пенсии в марте
В 2025 году индексация пенсий состоится с 1 марта, как сообщил Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Она осуществляется автоматически, без обращения в ПФУ. Поэтому, пенсию проиндексируют почти всем пенсионерам, впрочем некоторые могут остаться без увеличения выплат:
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- индексация направлена на осовременивание старых пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию за последние несколько лет – не получат перерасчет.
- также некоторые пенсионеры могут не заметить индексации, осколько повышение касается только основного размера пенсии, рассчитанного по формуле, без учета доплат и надбавок.
Вместе с этим, в 2024 году правительство ввело временные лимиты на индексацию пенсий: максимальное повышение составляет 1 500 гривен, независимо от категории пенсионера, а минимальное - 100 гривен.