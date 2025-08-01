"Нафтогаз" предлагает потребителям получить платежку в формате онлайн. Это значительно удобнее чем ждать бумажный бланк.

Как получить новую платежку из "Нафтогаза"?

Электронная платежка поступает раньше бумажной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Читайте также Более низкие пенсии, штрафы для ФЛП и покупка билетов на поезд по-новому: что изменится с 1 августа

Цифровой формат счета не зависит от погоды или любых других факторов. Обычно его можно просмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов – и иметь под рукой архив оплат в любой момент,

– сообщает компания.

Где можно посмотреть электронную платежку:

в личном кабинете на сайте регулятора;

в чат-боте GASUA в Viber;

в чат-боте GASUA в Telegram.

Чтобы получать электронный счет, потребитель должен отказаться от бумажной платежки. Для этого нужно: