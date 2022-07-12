Как в Украине изменился размер зарплаты за полгода: наиболее прибыльные профессии

В январе этого года наибольшую зарплату предлагали работодатели каменщикам, а в июне уже дальнобойщикам. Как изменились зарплаты в рабочей сфере, рассказали в OLX.

Самые прибыльные профессии

По итогам I полугодия самая высокая зарплата в июне – 32,5 тысяч гривен у дальнобойщиков . Также с начала 2022 года выросли зарплаты у рихтовщиков (+10%) и операторов колл-центров (+84%).

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Вакансии с высокой зарплатой в июне

Дальнобойщик – 32,5 тысячи гривен.

Рихтовщик – 27,5 тысяч гривен.

Автомаляр – 25 тысяч гривен.

Оператор колл-центра – 24,89 тысячи гривен.

Автоэлектрик, торговый представитель, таксист – 25 тысяч гривен.

Если анализировать наиболее оплачиваемые вакансии в январе этого года, то каменщику предлагали работодатели самую высокую зарплату – 37,5 тысяч гривен. Далее шла вакансия фасадщика (32,5 тысячи гривен) и дальнобойщика (30 тысяч гривен).

Как именно трансформировался рынок труда за последние шесть месяцев:

чаще всего работодатели ищут специалистов транспортной сферы;

по сравнению с январем на рынке появилось больше вакансий для операторов колл-центров, автослесарей и строителей;

самые высокие зарплаты у дальнобойщиков.

из-за войны изменился как список специалистов, в которых больше всего нуждаются работодатели, так и в целом количество предложений на рынке,

– рассказали в OLX.

Как изменились запросы работодателей

В начале 2022 года работодатели на OLX чаще всего искали специалистов в сфере торговли, транспортной отрасли и охранников.

работодатели на OLX чаще всего искали специалистов в сфере торговли, транспортной отрасли и охранников. В начале войны чаще всего работодатели стали искать водителей, предложений для продавцов уменьшилось на 40%, а к самым актуальным добавились вакансии разнорабочих на строительство.

В июне чаще всего работодатели искали:

водителей – 6,2 тысячи вакансии;

продавцов – 4,5 тысячи вакансий;

разнорабочих на строительство – 2,2 тысячи вакансий;

швей и портных – 1,7 тысячи вакансий;

поваров – 1,5 тысячи вакансий.

В OLX отметили, что для некоторых специалистов предложений стало даже больше, чем было в начале года до войны. Самый заметный рост – для операторов колл-центров – в 7 раз больше, автослесарей (+84%) и строителей (+18%).

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