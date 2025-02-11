Можно ли получить пенсию, если не платишь налоги

Многие украинцы работают неофициально. Соответственно, они не платят налоги и это влияет на их будущую пенсию.

Как влияет неофициальная работа на пенсию

Право на пенсию зависит от страхового стажа и уплаты единого социального взноса, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Нужно понимать, что основной налог, который влияет на размер пенсии – ЕСВ. Именно этот платеж поступает в систему общеобязательного государственного социального страхования.

То есть ЕСВ обеспечивает:

выплаты по безработице;

выплаты из-за профессионального заболевания;

пенсионные выплаты.

Обратите внимание! Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. То есть, сейчас это – 1 760 гривен.

Как компенсировать недостаточное количество стажа

Как отмечает ПФУ, если лицо приобрело недостаточно стажа, его можно докупить. Такая опция доступна для большинства украинцев.

Полный месяц стажа засчитывается при уплате минимального взноса – 1 760 гривен. Соответственно, чтобы "добавить" год, нужно будет заплатить уже 21 120 гривен.