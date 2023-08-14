Как выйти на пенсию в 60 лет, если не хватает стажа: есть несколько способов

Некоторым украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, не хватает нескольких месяцев стажа, но возможность уйти на отдых все же есть. Для этого есть три способа.

Как выйти на пенсию в 60 лет без нужного стажа

В случае, если в 60-летнем возрасте человеку не хватает нескольких месяцев до необходимого стажа для получения права на пенсию, он может воспользоваться одним из советов:

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подождать, когда исполнится больше лет и уйти на пенсию;

доработать на официальном месте работы, получить недостающий страховой стаж и уйти на пенсию по возрасту со стажем 30 лет;

"докупить стаж" – то есть заключить договор на добровольную уплату взносов и в течение трех месяцев уплачивать страховые взносы в сумме не менее 1474 гривен в месяц.

В Украине повысят требования к страховому стажу

Страховой стаж необходим для ухода на пенсию в 60 лет составляет 30 лет.

В Украине постепенно растут требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 и 63 года. Таким образом, уже в 2028 году, чтобы пойти на законный отдых, нужно будет отработать 35 лет.

Как будут изменяться требования к страховому стажу для 60 лет:

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужен такой стаж:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для 65 лет требования к стажу не будут изменяться и составлять 15 лет.