Тариф на электроэнергию вырастет на 80% с 1 июня, – СМИ

С 1 июня 2024 года в Украине вступит в действие новая система тарификации на электроэнергию, со значительным увеличением стоимости для потребителей, которые используют более 100 киловатт. Ожидается, что соответствующее решение Кабмин примет 30 мая.

Как изменятся цены

Тариф за потребление до 100 киловатт останется без изменений – 2,64 гривны за киловатт-час. Для потребления, превышающего эту отметку, будет установлен новый тариф – 4,8 гривны за киловатт-час.

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Запланировано, что новое решение о тарифах утвердят на следующем заседании правительства. Это означает, что для тех, кто потребляет ровно 100 киловатт в месяц, общая стоимость электроэнергии останется на уровне 264 гривен.

Если потребление электроэнергии составит 200 киловатт, то сумма в платежке составит 744 гривны вместо нынешних 528 гривен. При потреблении 300 киловатт в месяц счет увеличится до 1 224 гривен, по сравнению с 792 гривнами по текущему тарифу.

Что известно о росте тарифа на свет

В процессе разработки решения рассматривали разные варианты, включая возможное повышение тарифа до 3,96 гривны за киловатт-час.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление во время войны, но он не применяется к электроэнергии и холодной воде.

В прошлом году Кабмин уже поднял тариф на электроэнергию с 1 июня на 70%, установив его на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

До 1 июня 2023 года действовал двухуровневый тариф на потребление электроэнергии: первые 250 киловатт в месяц стоили 1,44 гривны за киловатт-час, а при большем потреблении – 1,68 гривны за киловатт-час.

После этого тариф был уравнен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.