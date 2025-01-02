Будет ли доллар по 45 в начале 2025 года

В бюджете Украины на 2025 год курс доллара заложен на уровне 45 гривен. Из-за этого многие предполагают, что валюта действительно может достичь этого значения.

Как вырастет курс доллара в начале 2025 года

Банкир Сергей Мамедов прогнозирует, что в I квартале 2025 года курс доллара может вырасти на 2 процентных пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

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Обратите внимание! 2 процентных пункта это ориентировочно 0,8 гривны.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка По примеру 2024 года регулятор может применить стратегию "сглаживания", соответствии с которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции.

Мамедов считает, что в марте курс может достичь 42 – 42,8 гривны за доллар. Однако, по словам банкира, в последующие месяцы этот рост может быть нивелирован. К тому же курсовые изменения после марта замедлятся.

Напомним! В Украине сейчас действует режим управляемой гибкости. То есть регулятор "мягко" контролирует ситуацию на валютном рынке, в частности, осуществляя своевременные интервенции.