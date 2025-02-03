Курс доллара в начале февраля: вырастет ли он до 43
На валютном рынке наступило время относительного "спокойствия": ситуация хоть и будет оставаться изменчивой, что вполне естественно. Однако курсовые изменения будут происходить в пределах очерченных коридоров без риска резких изменений.
Что происходило с долларом в конце января
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что напряжение на валютном рынке, наблюдавшееся в течение первой половины января, медленно спадает.
Читайте также Таможенная война: Канада и Мексика ввели пошлины на товары из США из-за действий Трампа
По словам банкира, регулятор крепко держит ситуацию под контролем, исключая всплески ажиотажного спроса благодаря эффективной политике валютных интервенций.
Понимаем, что курсовые события – это процесс, который вряд ли можно "законсервировать". Однако возможные курсовые изменения являются прогнозируемыми, что является весьма хорошим признаком. В общем можем предположить, что официальный курс будет колебаться в прошлонедельных пределах 42 – 42,30 гривен за доллар.
Понимаем, что базовая экономическая причина для курсового роста кроется именно в избыточном спросе. Зато когда на рынке достигается баланс спроса и предложения, то курсовые колебания становятся минимальными.
Кроме того, январская коррекция учетной ставки стала вспомогательным и весомым средством для укрепления гривны, что соответственно положительно сказалось на курсовой динамике.
Ситуация на рынке будет соответствовать "системе" валютных изменений, образовавшейся в результате действия режима управляемой гибкости: текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, разница между курсами межбанка и наличного рынка вряд ли превысит 0,4 – 0,5 гривен, а скорее всего не превысит 30 копеек,
– отмечает банкир.
Общие характеристики рынка с 3 по 9 февраля
- Коридоры валютных колебаний: 42 – 42,30 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривны за евро (на межбанке) и 42,40 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.