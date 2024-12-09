Когда вырастет тариф на электроэнергию для украинцев

В этом году тариф на электроэнергию вырос с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт. До конца года это значение будет оставаться без изменений.

Когда подорожает электроэнергия

Нынешний тариф на электроэнергию будет оставаться без изменений до конца отопительного сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

Читайте также WhiteBIT стала первой биржей, которая достигла наивысшего уровня криптовалютной безопасности

Однако, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что есть большая вероятность роста этого тарифа впоследствии. Чиновник выразил сомнение, относительно обоснованности нынешней стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Алексей Кучеренко Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Я уже сейчас, к сожалению, могу сказать, что обоснований, когда нам с вами поднимали до 4,32 гривны правительство не имеет. Их не существует.

Кучеренко отмечает, что сейчас правительство не имеет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность тарифа, хотя эти данные должны быть. Такую информацию, в частности, должна была бы давать НКРЭКУ.