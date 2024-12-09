Коли подорожчає електроенергія
Теперішній тариф на електроенергію залишатиметься без змін до кінця опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.
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Однак, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що є велика імовірність зростання цього тарифу згодом. Урядовець висловив сумнів, відносно обґрунтованості теперішньої вартості електроенергії для побутових споживачів.
Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 гривні уряд не має. Їх не існує.
Кучеренко наголошує, що зараз уряд не має розрахунків, які б підтверджували доцільність тарифу, хоча ці дані мали б бути. Таку інформацію, зокрема, мала б давати НКРЕКП.