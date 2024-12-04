Как изменится стоимость доставки газа для украинцев

С 1 января 2025 года будет пересчитана стоимость доставки газа для украинцев. Некоторые граждане почувствуют увеличение, однако, есть и те для кого этот тариф станет меньше.

Что известно о перерасчете этого тарифа

Перерасчет тарифа за доставку газа происходит ежегодно и зависит от того, сколько реально потребил абонент, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Обратите внимание! "Газовый год" длится с октября по сентябрь.

Как самостоятельно рассчитать такой тариф:

количество потребленных кубов за газовый год умножаем на установленный тариф за доставку куба;

полученное значение делим на 12 месяцев.

Результат и есть тариф, действующий для вас на 2025 год.

Заметьте! Также, при расчетах, во внимание берутся минимальные объемы потребления. К примеру, потребитель, который имеет только газовую плиту, получает в любом случае начисления за год – минимум 39 кубов доставки. Это происходит, даже при условии, что газ совсем не использовался.