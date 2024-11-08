Тарифы на электроэнергию и газ будут расти: в НБУ объяснили когда ждать подорожания

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась с начала полномасштабной войны. Тариф на электроэнергию, в свою очередь, рос.

Изменятся ли тарифы в 2024 году

НБУ не предусматривает изменения стоимости в тарифе на газ, отопление и горячую воду до конца этого года. Более того, подорожание не ожидается и в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка.

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А вот уже в 2026 году тарифы могут вырасти. Стоимость ЖКУ может достичь экономически обоснованного уровня.

На прогнозном горизонте постепенно будут повышаться акцизы и тарифы в ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции,

– говорится в сообщении НБУ.

Нужно понимать, что рост тарифов повлияет на уровень инфляции в Украине. К тому же потребность населения в субсидии будет увеличиваться.

Длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний,

– сообщает Национальный банк.

Обратите внимание! НБУ уточняет, что сохранение тарифов на нынешнем рынке будет усиливать риски нестабильности, которые могут возникать на энергетическом рынке.