У части пенсионеров вырастет пенсия в январе: кому ждать повышения выплат

Пенсии части украинцев увеличатся в январе. Выплаты этих лиц вырастут вследствие начисления специальной доплаты по возрасту.

Кому предоставляется доплата по возрасту

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также важным условием является то, что общая ежемесячная пенсионная выплата этих лиц должна быть менее 10 340,35 гривны. Это общая сумма с учетом этих надбавок и доплат.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Заметьте! Эта доплата начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии.

Какой размер этой доплаты сейчас

Эта доплата зависит от возраста. Сейчас она такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту не суммируется, она только растет при достижении лицом определенного возраста.