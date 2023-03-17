Тарифы на воду: насколько вырастут суммы в платежках

Средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся. Ориентировочная сумма – 60 гривен.

Будет 2 этапа пересмотра тарифов. Об этом сообщила Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Кстати говоря Тариф на электроэнергию: на сколько может вырасти и когда

На первом этапе пересмотрят рост средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, во время второго – 14,1%.

Почему повышают тарифы

За 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 гривен.

Цены пересматриваются, поскольку изменилась стоимость составляющих, которые влияют на себестоимость услуг. Выросли цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.д. Соответственно, возникает необходимость в пересмотре тарифов на воду.

за электроэнергию за год цена выросла в среднем на 18%.

на топливо – выросло вдвое;

на реагенты – выросла вдвое.

Кроме того, в тарифах включают инвестиционную составляющую, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год.

Могут быть плохие последствия

Предупредили, что отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, возникнет задолженность, что окажет негативное влияние на экономику.

Также будут изношены сети и оборудование, увеличится количество аварий и время на возобновление работы систем водоснабжения.