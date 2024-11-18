Будут ли расти выплаты пенсионеров в 2025 году

В 2025 году произойдет увеличение пенсий. Однако, этот рост не будет ощутим для большинства пенсионеров. Почему так произойдет, читайте далее.

Как вырастут пенсии в 2025 году

В марте следующего года пенсии вырастут на столько, чтобы покрыть уровень инфляции. То есть, это увеличение должно частично покрыть последствия от роста потребительских цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Михаил Цымбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависят минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.

Цимбалюк уточнил, что депутаты обеспокоены тем, какого размера пенсии имеет много украинцев сейчас. Нардеп отметил попытки правительства найти пути поддержки граждан с минимальными выплатами.

Пока конечного решения не принято, но правительство по настоянию народных депутатов, Офиса Президента найдет решение проблем защиты этих категорий граждан,

– подытожил Цимбалюк.

Напомним! Ранее стало известно, что в следующем году размер минимальных выплат будет оставаться без изменений. То есть такие пенсии будут аналогичными к нынешним.