Поднимут ли пенсию работающим пенсионерам в октябре
Источник:ПФУ
Повышение пенсий может происходить по нескольким причинам. В частности, благодаря индексации или перерасчету выплат.
Как вырастет выплата работающих пенсионеров в октябре
В октябре новых перерасчетов выплат не запланировано. Пенсии работающих лиц будут оставаться без изменений, сообщает ПФУ.
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Последний раз пенсии работающих лиц "пересчитывали" весной. Выплаты этих граждан выросли, в соответствии с количеством приобретенного стажа.
С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, поэтому перерасчет работающим пенсионерам проведен в мае месяце,
– отмечают в ПФУ.
В целом с 1 апреля 2024 года были пересчитаны пенсии 24 267 пенсионерам, из них:
- 19 589 граждан с учетом исключительно страхового стажа, в среднем их пенсии выросли на 86,24 гривны;
- 4 678 человек – стажа и зарплаты, показатель среднего роста составил 168,65 гривны.